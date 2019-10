¿Resultó? Mujer finge embarazo para no pagar por equipaje extra en avión

Sídney, Australia.- En un intento de evitar tener que pagar 41 dólares por equipaje extra en un viaje de avión, una mujer llamada Rebecca Andrews fingió estar en la dulce espera al construirse una 'pancinta de embarazo' con artículos que en realidad llevaba escondidos debajo de la ropa.

En un artículo publicado esta semana en Escape, Andrews explicó a detalle el plan que ideó para "burlar al sistema" y ahorrarse el equipaje extra, así como cuál fue el resultado de su aventura.

La escritora de viajes indicó en una especie de guía 'paso a paso' cómo intentó engañar al personal de la aerolínea australiana Jetstar Airways con su falso 'baby bump'. Andrews recomendó ponerse alguna prenda que se estira y después envolver los "artículos más pequeños pero más pesados" en una tela "deslizante".

Para completar la mentira, Rebecca le dio forma de pancita al paquete y luego escondió otro artículo pesado, su laptop, en la parte trasera de su vestido, para después ponerse tres capas de ropa y así tratar de disimular lo que realmente estaba debajo de las prendas.

Rebecca Andrews compartió una imagen de la 'pancita de embarazo' con la que buscó cumplir su cometido/Internet

Aunque Rebecca fue capaz de engañar a una mujer que le preguntó cuántos meses de embarazo tenía, su plan se desmoronó al llegar a la puerta para abordar el avión.

Todo comenzó a salir mal cuando se dio cuenta de que era la última pasajera en la fila para subir al avión, lo cual significaba que todos los empleados la voltearían a ver.

Una vez que su equipaje fue admitido, a la mujer se le cayó el boleto y al levantarlo hizo un ruido, además de que el movimiento dejó en evidencia la laptop en su espalda.

Finalmente, Rebecca admitió al personal lo que intentaba hacer, aunque no les mencionó que realmente no estaba embarazada. La mujer terminó por pagar por su equipaje extra, y aunque no obtuvo el resultado que esperaba, asegura que lo volvería a intentar.