¿Ryan Reynolds nuevo miembro de EXO o 'Trunks del futuro' de Dragon Ball'?

Estados Unidos.- El famosamente reconocido actor, Ryan Reynolds, quien se ha hecho de un nombre en Hollywood durante mucho tiempo, ha sido el protagonista de una fotografía que ha circulado en redes sociales y es el blanco perfecto para memes, y no cualquier clase de memes, sino de memes de Dragon Ball.

El actor que interpreta a Deadpool en sus dos películas, vistió un traje que alude un poco a la moda steampunk, no obstante, su cabello púrpura es lo que ha desatado esta oleada de memes en su contra.

Reynolds se encuentra en justo en medio de la agrupación coreana EXO, y a su vez la mayoría de sus integrantes tienen un atuendo peculiar, sin mencionar su color de cabello, así que Ryan decidió vestirse igual a ellos.

No obstante hay que agregar que el actor no tiene el cabello del color que aprece en la fotografía y solo fue una edición hecha por el usuario Bosslogic. Pero los usuarios no han perdonado esto y los memes han salido como pan caliente y la mayoría son aludiendo a Trunks del futuro de Dragon Ball.

Ok but pic.twitter.com/lbmHKJJFbx — Lauren Moore @ Funimation HQ (@LaurMoor) 3 de diciembre de 2019