Sacerdote ruso que presumía ropa de lujosas marcas ahora pide disculpas

Tver, Rusia.- El sacerdote ortodoxo ruso, Viacheslav Baskákov, el cual presumia de bolsas, maletas y calzado de las marcas Louis Vouitton y Gucci, emitió una carta pidiendo disculpas.

Su estilo de vida se hizo viral a finales del 2018 cuando un usuario del portal Pikabu compartió fotografías del clérigo para evidenciarlo.

Tras el escándalo, Baskákov eliminó su perfil en Instagram y escribió una carta expresando su remordimiento. El clérigo se disculpó alegando que varios de los productos no le pertenecían.

Esas son fotos mías, sacadas hace un año o un poco más. Pero no todas las cosas me pertenecen, la mayoría son fotos que hice dentro de una tienda. Ningún sacerdote puede permitirse comprarlas. Y no hay necesidad".