Sale por leche y desaparece 31 horas; al regresar, revela la desgarradora razón

Nueva York, Estados Unidos.- "Está en casa, está a salvo", expresó este sábado el esposo de una florista de Manhattan que desapareció por casi dos días.

Christina Cerciello, de 57 años, dejó el departamento que comparte con su marido para comprar leche y pavo a alrededor de las 13:20 horas de la tarde el pasado jueves, pero nunca volvió a casa.

Un video de una cámara de vigilancia captó a la también decoradora tomando una ruta diferente de lo normal para ir al supermercado. Cuando por fin regresó el viernes por la noche, le dijo a su marido que siguió caminando hasta que llegó a West Village, Chelsea y otros vecindarios cercanos.

¿La razón? Cerciello había pasado por momentos difíciles durante los últimos seis meses, incluyendo la muerte de su padre, un bombero retirado, y aún se estaba adaptando a sus medicinas para tratar la ansiedad y depresión, según declaró su esposo.

Estaba muy abrumada. Estaba caminando por la ciudad pero no tenía intenciones de lastimarse", dijo su marido Martin Cerciello , de 71 años de edad.

Los desesperados intentos de Martin por buscar a su esposa, con quien ha estado casado por 38 años, terminaron este viernes a alrededor de las 20:30 horas cuando ella le llamó para que la recogiera en Pier 40.

Ella estaba llorando. Me dijo: 'Solo quería caminar y de repente ya habían pasado seis horas. Mientras más tiempo me quedaba en la calle, peor me sentía acerca de regresar'", expresó su esposo.