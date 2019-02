Salón vietnamita ofrece corte de cabello gratis al estilo Trump o Kim Jong U

Hanoi, Vietnam.- Una peluquería de Hanoi, la capital vietnamita, ofrece cortes de cabello gratuitos siempre y cuando sean al estilo de Donald Trump o Kim Jong U.

En esta ciudad se llevará a cabo la segunda cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte por ello el salón Tuan Duong Beauty Academy realiza la actividad en su honor.

El ‘look’ de Trump consta de teñir el cabello a color naranja platinado, mientras que el de Kim es cortar la cabellera casi al ras a los lados pero dejarlo semilargo en la parte central del cráneo.

Me siento muy contento con este corte de pelo porque la gente creerá que me parezco al líder de Corea del Norte”, dijo To Gia Huy, niño de 9 años de edad, al salir del salón de belleza.