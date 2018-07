¡Se quedan sin fiesta de graduación porque organizadora se gastó el dinero!

Culiacán, Sinaloa.-Vestidos y alborotados terminaron los graduados del grupo 808 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que quien organizó su fiesta de graduación no hizo el pagó del salón y se gastó el dinero en otra cosa.



Las redes sociales se han llenado de videos en los que se puede apreciar cómo algunas de las graduadas le reclaman a Diana, organizadora de su jolgorio y compañera, por no haberles avisado sobre que los pagos no se habían hecho y por gastar el dinero.



Algunos portales dicen que Diana pretendía devolver el dinero, pero no le alcanzó el tiempo para que le hicieran el préstamo.



“Me creí suficiente de conseguir el dinero”, se escucha que dice Diana en uno de los videos que se han viralizado y en los que se muestra que los graduados no pudieron tener su fiesta de graduación, pese a que ya estaban vestidos y a que ya habían tenido su misa.



“Sí voy por mi propia voluntad a la PGR”, se escucha que dice Diana en otro video, pues los afectados por su acción presentaron una denuncia por fraude, según medios.



Varias empresas y negocios han buscado ponerse en contacto con los graduados para apoyarlos con servicios y pagos para que su fiesta de graduación sí se haga.