"Sensual" sacerdote pone un alto a comentarios sexuales en sus fotos

Upsala, Suecia.- Un sacerdote sueco que internautas han descrito como "sensual" y que ha sido comparado con el actor Chris Hemsworth por su aspecto, decidió dejar en claro cuál es su propósito al abrir una cuenta de Instagram, esto después de que sus publicaciones rápidamente causaran sensación y todo tipo de reacciones.

Oskar Arngården, quien cumple su labor en la Iglesia de Suecia, ha logrado una comunidad de más de 149 mil seguidores, quienes dan 'me gusta' y comentan sus publicaciones referentes a su vida de fe y a su pasión por el crosfit.

El presbítero de 35 años de edad realiza publicaciones sobre religión, ceremonias correspondientes a servicios religiosos y sacramentos como el bautismo, y también de sus sesiones en el gimnasio.

Luego de que sus posts causaran gran revuelo en la comunidad internauta, Oskar decidió hacer una publicación para aclarar cuál es el propósito de su presencia en redes sociales y para admitir que ha recibido comentarios irrespetuosos y sexuales en sus posts.

Me he dado cuenta de que no estoy cómodo con la atención que he recibido como persona. Abrí esta cuenta para poder hablar de lo que realmente importa en la vida: Dios... Y también esperando, quizá, inspirar a tener un estilo de vida saludable", escribió el sacerdote en una publicación.