Sergio Mayer se defiende de ataques por su llanto en discurso de feminicidios

Ciudad de México.- Después de los ataques y críticas que recibió por hablar del caso Fátima y los feminicidios que se presentan en México, Sergio Mayer se pronunció al respecto y afirmó que esta situación fue real.

Durante un evento de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados habló sobre los incrédulos que pusieron en tela de juicio su discurso.

Creo que las imágenes hablan por sí solas, si no me creen, está bien, pero yo sé lo que hice, no fue mentira", señaló Mayer.