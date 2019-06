Shawn Mendes y Camilla Cabello 'encienden' las redes con 'Señorita'

Estados Unidos.- El nuevo videoclip del tema Señorita, interpretado por los famosos cantantes Shawn Mendes y Camilla Cabello, dejó a los fanáticos de ambos impresionados y más que felices con este nuevo tema en conjunto de los artistas.

Es que Shawn y Camila son arte, al primer instante sabía que me encantaría Y NO ME EQUIVOQUÉ #Señorita pic.twitter.com/E8QdrAmRZ0 — señorita eve (@eveshawnm) 21 de junio de 2019

El video en tan solo en 14 horas de su 'lanzamiento' ya ha tenido más de 12 millones 340 mil de reproducciones en YouTube y más de 2 millones 180 mil 800 'likes', mientras que en Twitter ya era un trending topics con múltiples hashtags, entre los más famosos, #Señorita y #SeñoritaOutNow, al igual que Mendes colocándose en el puesto número 10.

Las sensuales escenas entre ambos artistas ha avivado los rumores de que entre ellos hay más que una amistad, la cual se formó desde que ambos grabaron en 2015, su primera canción juntos, I Know What You Did Last Summer.

Mientras que otros de sus seguidores aseguran que lo mejor que se podría hacer es escuchar y ver el nuevo videoclip.

yo tratando de explicarles a mis amigos q tienen q escuchar señorita porque es arte // mis amigos #Señorita pic.twitter.com/YQKcK83WIi — Camila diosa vos mugrosa (@andzcabello) 21 de junio de 2019