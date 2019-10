"Si no me acaricias me mato": Cachorro se cae de la cama y se hace viral

Ciudad de México. - Un tierno cachorro se cayó de la cama de su amo y los internautas reaccionaron a de diferentes formas, pues muchos lamentaron la caída, mientras que otros rieron, incluso otros se enternecieron.

La grabación está bajo el título de "si no me akalisias me mato", refriéndose a que el can necesita de la atención y las caricias de su dueño para poder vivir en paz consigo mismo.

El clip se ve que están un perro y lo que pareciera ser su cría sobre la cama, el pequeño avanza con sus patitas cortas sobre la acolchada base, cuando menos lo espera se le acabó el piso y descendió hasta los suelos.

si no me akalisias me mato pic.twitter.com/jYQTxe1LuL — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) October 22, 2019