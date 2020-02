"Tan buena la comida china": Por hablar del coronavirus, se burlan de Chávez Jr.

Culiacán, Sinaloa.- Mediante su cuenta de Instagram, el boxeador Julio César Chávez Jr. opinó acerca de la llegada del coronavirus (covid-19) a México y lamentó que se haya registrado un caso en Culiacán.

De igual manera, 'El hijo de la leyenda' se mostró incrédulo ante la posibilidad de que este virus llegará a tierras mexicanas desde China, país en el que se originó.

¿Qué debe hacerse?, si es cierto o no es verdad, me dijeron, a mí se me hace que es puro show, ojala y no sea verdad".