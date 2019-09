"Te esperaré en el cielo": Las últimas palabras de niño con cáncer a su madre

Maryland, Estados Unidos.- En noviembre de 2015, el pequeño Nolan Scully de 4 años fue diagnosticado con un raro cáncer de tejidos blancos, que terminó por matarlo en 2017.

La madre del niño, Ruth Scully, compartió en Facebook la última conversación que tuvo con su hijo, misma que le ha dado la vuelta al mundo, ya que el caso fue documentado desde un principio. El valiente niño le dijo que la esperaría en el cielo y se encontrarían nuevamente.

La fe y la voluntad inquebrantable de Nolan dejó sorprendidos a todos los médicos que lo atendieron y a aquellos que siguieron de cerca su caso. Aunque su madre sabía que el cáncer que padecía era incurable, siempre estuvo a su lado durante la ardua pelea.

Nolan, quien quería ser policía, juró como oficial de policía honorario y se llamó Sargento Rollin Nolan. Pasó la mayor parte de sus últimos días en el hospital. Su madre aún recuerda cuando fue informada que el cáncer era terminal y cómo le dio la noticia a su pequeño.

¿No? ¡Pero lo haré por ti, mami!", le respondió, mientras ella le dijo que no tenía que hacerlo por ella, pues quería que no sufriera.

Unos días más tarde, Nolan cerró sus ojos para siempre. Mientras su madre tomaba un baño, él insistió en querer poder ver al baño desde su cuarto de hospital. Cuando ella salió de la ducha, médicos rodeaban la cama de su hijo, pues había caído en coma. Ella corrió a su lado y relató:

Mi ángel respiró hondo, abrió los ojos, me sonrió y dijo: 'te amo, mami'. Giró la cabeza hacia mí a las 11:54 pm. (...) Nolan falleció mientras yo cantaba You are My Sunshine en su oído", contó su madre.