Tras desconectarla y ser declarada muerta, mujer 'resucita' antes de sepelio

Buenos Aires, Argentina.- El empleado de una funeraria se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que una mujer de 85 años que había sido dada por muerta comenzó a respirar.

El empleado se dio cuenta de que aún respiraba mientras la preparaba para su velorio. La mujer, identificada como María Muñoz, estaba viva, por lo que la volvieron a internar.

Muñoz padece leucemia y estaba internada en el hospital desde el 22 de octubre hasta que fue desconectada este jueves y dada por muerta. Incluso, sus familiares firmaron su acta de defunción.

A la tarde dijeron que ya no tenía signos vitales, tipo 10 vinieron de la cochería a buscarla. Cuando la pusieron en el cajón, los hombres que estaban preparando me avisaron de que todavía estaba respirando", relató la hija de la mujer a medios locales.

Lo que más me impactó fue ver a mi mamá en el cajón con los ojos abiertos. (...) Mi mamá está con una enfermedad que ya no tiene cura pero tampoco es para darnos una noticia así", declaró indignada.

Además, el hijo de la mujer también declaró al respecto:

Me avisan de que mi mamá había fallecido y al rato me llaman de que resucitó en la casa velatoria. La verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos donde estamos parados".