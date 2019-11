Tras el 'saludo', AMLO desprecia música de Alex Lora: "Escucho a John Lennon"

Ciudad de México.- Luego que Alex Lora le mandara un ‘saludo’ a Andrés Manuel López Obrador, el presidente reaccionó a este comentario y señaló que no escucha su música.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano fue interrogado por las recientes declaraciones del cantante, a lo que replicó:

Los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso me sigue gustando Jhon Lennon"