Tras error en etiqueta, supermercado niega venderle celular de 7 pesos a joven

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles cerca de las 16:00 horas un hecho poco común se hizo presente en una tienda de Ciudad Obregón donde una persona señaló su inconformidad al no respetarse el precio de un celular que intentó adquirir.

Los hechos se dieron en el comercio ubicado sobre la calle Guerrero y Michoacán donde Armando de 21 años de edad expresó que la tienda se negó a respetar el precio que el productor exhibía en la sección de electrónica.

El precio que yo vi era de 4.99 pesos y 6.99 pesos entonces a mí se me hace injusto que ellos no me quieran aceptar ese precio porque ese es el que están marcando ellos, es el que están poniendo en estante.”