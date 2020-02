Tras ser sacada de evento, Baeva publica clip sobre la cruda realidad de la mujer

Ciudad de México.- Figuras del entretenimiento e internautas difunden un impactante video en el que la actriz Cynthia Nixon, una de las protagonistas de la serie Sex and the City, resume los numerosos 'consejos' que las mujeres han recibido desde siempre para convertirse en "una dama", es decir, en los estereotipos que una sociedad machista espera de la figura femenina.

En el video Be a Lady, They Said (Se una dama, dijeron), mismo que fue publicado por la revista Girls, Girls, Girls, Nixon aparece exponiendo esas advertencias u opiniones que las personas hacen a las mujeres sobre su cuerpo, su comportamiento, sus gustos y su relación con los hombres, pero después enumera esos otros consejos que resultan completamente cotradictorios y condenatorios según el criterio de los demás.

No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Ordena una ensalada. No comas carbohidratos. No comas postre. Ponte a dieta. ¡Dios! Pareces un esqueleto. ¿Por qué no comes? Te vez demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne. Se talla cero. Se talla doble cero. No seas nada. Se menos que nada", expone la actriz en el fuerte video como ejemplo de esas destructoras opiniones.

Mientras en la grabación pueden verse conocidos rostros del entretenimiento, crudas imágenes y extractos de películas y series, la también político Cynthia Nixon aparece externando extractos del escrito Be a Lady, They Said, el cual es de la autoría de Camille Rainville.

Figuras del entretenimiento como la actriz Irina Baeva han compartido el ya viral clip para generar conciencia sobre el impacto que pueden tener estas palabras y los estereotpios en la vida de las personas.

Este monólogo para la revista Girls Girls Girls es un poderoso mensaje contra los estereotipos de género. La actriz Cynthia Nixon narra las formas en que la sociedad ejerce presión injusta sobre las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer", escribió Baeva al compartir el clip.