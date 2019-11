Tuvo una sobredosis junto a su bebé y la foto se hizo viral; hoy lleva 3 años sobria

Indiana, Estados Unidos.- Una mujer originaria de Indiana fue revivida con Narcan hace tres años, un medicamento recetado que revierte una sobredosis de opioides, luego de sufrir una sobredosis en su auto mientras su bebé estaba dentro. La joven madre celebra tres años de sobriedad con la ayuda de su hijo y la imagen se hizo viral.

Erika Hurt celebró tres años de estar sobria con una enternecedora sesión de fotos junto a su hijo Parker, en la cual ambos sostuvieron carteles con mensajes muy poderosos.

Su hijo Parker, por su parte, sostuvo en alto uno que decía:

Hurt recibió atención nacional en octubre de 2016 cuando la Policía reveló una fotografía en la que ella aparece en el asiento de conductor de un auto estacionado luego de haber tenido una sobredosis de heroína.

Su hijo, quien en ese momento tenía 10 meses de edad, estaba en el asiento trasero. La desgarradora imagen rápidamente se hizo viral. Hurt, quien en ese momento tenía 25 años, reveló en el programa Good Morning America que vio la foto durante su segundo día en rehabilitación.

El pasado 22 de octubre Hurt celebró sus tres años de sobriedad con las fotografías, acompañadas de un fuerte mensaje:

Lo que es realmente importante para mí hoy es que Narcan me salvó la vida. Narcan me mantuvo con vida hasta que yo decidí que quería seguir viva. Aunque debo admitir que lamentablemente mi hijo no fue suficiente motivo para mantenerme sobria en ese entonces, él es mi motivación ahora".