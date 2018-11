Un hombre podría pasar 5 años en prisión por robarse un sándwich

Barcelona, España.- Casi cinco años en prisión podría pasar un hombre que por hambre robó un sándwich para comer.

El hecho ocurrió en marzo, en una panadería de Barcelona.

A decir de testigos, el hombre ingresó al negocio y pidió a uno de los clientes que le comprara algo de comer, pero este se negó.

Fue entonces que el acusado tomó una lata y la rompió; después se acercó al mostrador y le indicó a la encargada que le diera un sándwich, lo tomó y huyó del establecimiento.

El hombre asegura que pretendía usar la lata para hacerse lesiones a sí mismo y llamar la atención de las dependientas de la panadería para que le dieran comida.

Sin embargo, el Fiscal señala que se trató de un robo con violencia y que el sujeto habría amenazado a la mujer con la lata rota convertida en un objeto cortante.

Es por esto que solicitaron la pena de cuatro años y diez meses de prisión al acusado, dos menos que la pena máxima contemplada para el delito de robo con violencia e intimidación.

Trascendió que el hombre no acudió a su primera comparecencia, por lo que el ministerio público pidió prisión provisional para él; no obstante, su abogada de oficio comprobó que no había podido llegar debido a sus problemas económicos.