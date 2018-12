Un niño escribe su carta a Santa para pedirle una nueva cara

Taskent, Usbekiztán.- Bakhtiyer Sindrov es un pequeño de 5 años que vive en Uzbekistán. A su corta edad puede contar que sobrevivió al incendio de su casa durante el cual sufrió graves quemaduras en el rostro y gran parte de su cuerpo cuando era un bebé.

Dormía en su cama, a un lado de la chimenea, cuando se produjo el incidente que le causó graves lesiones. Desde entonces, siempre que sale de su hogar tiene que cubrir su cara con una máscara que oculte las lesiones y con una sábana para esconderse de las miradas, lo que lo ha aislado de otros niños.

Bakhtiyer aprovechó la época navideña para enviar una carta a Santa en la que le pide "una cara nueva" para poder ser "como los otros niños" y dejar de darles miedo.

Tengo que esconderme porque me tienen miedo", señala en la carta que se volvió viral y gracias a la cual ahora tiene a cientos de personas buscando la manera de ayudarlo.

Mi mamá dice que no iré a la escuela… a menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida en este momento. Sólo quiero ser como otros niños", se puede leer en la conmovedora carta que puso a muchos a reflexionar sobre lo dura que ha sido la vida para el pequeño después del incendio.

La misiva inicia con un saludo en el que el pequeño cuenta su tragedia:

Hola Papá Noel! Me quemé cuando era un niño pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas".

Relata cómo cuando se mira en el espejo "me tengo miedo" porque no tiene nariz, orejas, ni cabello", según publicaron diarios británicos como The Sun y Daily Mail.

La carta fue hecha pública por la asociación "Ya ryadom" (Yo estoy a tu lado) de la ciudad de Almaty y forma parte de una campaña llamada "Una Carta a Santa".

Ese año el pequeño empezó a recibir tratamiento médico en la clínica MedIndia en India, donde pudieron reconstruirle los labios, los párpados hacerle implantes de dientes e injertos de piel en el cuello.

Durante muchos años no pudo abrir la boca y era alimentado a través de un tubo, lo que ocasionó que se le cayeran los dientes.

En su página de Faceook,Ya ryadom realiza una colecta para que el pequeño pueda continuar con las operaciones que necesita para poder cumplir su sueño.