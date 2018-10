Una mujer descubre que el cáncer volvió a su cuerpo tras una visita al salón

Ciudad de México.- Como bien sabes, los médicos afirman que la mejor manera de combatir el cáncer es la detección temprana.

Hace unos días, Patty Bolle, una mujer estadunidense, contó que acudir al salón de belleza a cortarse el cabello le cambió la vida.

Según su relato publicado en una canal televisivo local, mientras la estilista trabajaba en su cabello, notó algo extraño.

“Ella estaba jalando mi cabello hacia arriba, y me dijo: 'Oh, Dios mío, ¡tienes un espacio sin cabello ahí!' Y yo dije: '¿en serio?'. Cuando me lo enseñó en un espejo parecía que me había quemado", manifestò.

Bolle, quien estaba en remisión de cáncer de mama después de encontrar un bulto y someterse a un tratamiento hace 13 años, acudió a su médico y una biopsia reveló que desafortunadamente, el cáncer había regresado y se diseminó por todo su cuerpo.

Estaba devastada y en shock, porque ya había luchado contra eso hace 13 años y gané", señaló.

Tristemente, en esta ocasión el cáncer se encuentra en etapa 4 y metastásico, lo que significa que siempre volverá y se regenerará en diferentes formas.

Actualmente, Bolle se encuentra tomando un medicamento oral que ataca las células cancerosas y asegura sentirse bien.

El cáncer de mama metastásico es implacable y eventualmente regresará, pero en este punto, con los nuevos medicamentos que están por ahí, podrían pasar años", manifestó.