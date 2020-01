Usuarios no perdonan a 'Lady manos prietas' y publican sus mejores memes

Ciudad de México.- La declaración de María Julia Lafuente, presentadora del Telediario de Multimedios, provocó que los usuarios realizaran su mejores memes.

En su noticiero, la comunicadora se mostró molesta por un montaje que se difundió en redes sociales con su cara, hecho que algunos internautas catalogaron como "racista".

Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque le sacan. Y luego mire, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas. Eso no las tengo”, expresó María Julia.