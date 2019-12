VIDEO: ¡A 'Baby Yoda' le gusta el metal! El pequeño molesta al 'mandaloriano'

Estados Unidos.- Uno de los personajes más famosos de la cultura popular actualmente, sin duda alguna es Baby Yoda, perteneciente a la franquicia Star Wars y originario de la serie The Mandalorian, en un video publicado en la plataforma de YouTube, el día 2 de diciembre de 2019, el pequeño enciende la radio para escuchar metal.

En la escena donde el mandaloriano lleva en su nave al pequeño Baby Yoda, este pulsa un interruptor para encender la radio, y suena la canción de Disturbed - Down With the Sickness, ante esto, el mandaloriano va en contra del menor alienígena y apaga la radio.

Nuevamente el pequeño lo hace, pero en esta ocasión, el conductor opta por moverlo de lugar para que no accione el interruptor. Por le momento, este video cuenta con casi 500 mil reproducciones y casi 20 likes, mientras que los usuarios mencionan que este clip les ha encantado.