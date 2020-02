VIDEO: AMLO no da la palabra a niños reporteros que fueron a 'la mañanera'

Ciudad de México.- Esta mañana, un grupo de niños reporteros arribaron a Palacio Nacional desde Veracruz para acudir a la conferencia 'mañanera' del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, del grupo de 11 pequeños, sólo se permitió la entrada a tres de ellos, los cuales ya tenían preparadas las preguntas que le iban a realizar al mandatario sobre los derechos de las niñas y niños.



Ya en el interior, a pesar que los pequeños levantaron la mano, e inlcuso alzaron la voz en varias ocasiones, López Obrador no les dio la palabra.



Los niños confesaron no sentir decepción sino coraje pues aseguraron que quieren ser escuchados y tomados en cuenta, lo que no sucedió.

AMLO dejó en visto a niños en la mañanera pic.twitter.com/CmxWyFuWdy — Mister137 (@ElMister137) February 24, 2020

Los pequeños comunicadores, integrantes del proyecto Periscopio Espacio de Xalapa, buscaban exponerle a AMLO sus inquietudes y propuestas para garantizar la libre expresión y el desarrollo de México.