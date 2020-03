VIDEO: Cantante sufre brutal caída del escenario, se fractura el pie y sigue show

Krasnoyarsk, Rusia.- Anastasia Vishnevskaya, una cantante rusa de 30 años de edad, sufrió una terrible caída de tres metros desde el escenario de un teatro en Rusia, incidente tras el cual se fracturó el pie y, pese a la situación, continuó el espectáculo derribada en el suelo.

De acuerdo con reportes, la intérprete no vio el término del escenario y cayó sobre el foso de la orquesta que acompañaba su voz. La impactada audiencia no pudo ver de inmediato qué había ocurrido con la cantante, sin embargo, el show siguió su curso.

Anastasia intentó en vano levantarse mientras la canción 100 hours of happiness continuaba, y luego se percató de que se había fracturado el pie y había sufrido considerables golpes.

Se describe que un musico ayudó a Anastasia Vishnevskaya a apoyarse en una silla y el foso de la orquesta se levantó para que el público conformado por mil 375 personas pudiera observala terminar su interpretación.

Después de ser sometida a una operación de emergencia, la cantante empleó sus redes sociales para desmentir "falsos" reclamos de internautas sobre que su caída comprobó que no estaba cantando en vivo.

No me di cuenta del borde del escenario y caí en el foso de la orquesta sobre los musicos que se estaban preparando para el siguiente acto. Estaba acostada sobre mi estómago cantando la canción...", expuso Vishnevskaya.

Maliciosos crítcos solo discuten el hecho de que continué cantando pese al trauma, y me culpan por no cantar en vivo... Desearia que hubiera menos odio y envidia alrededor de nosotros. En el video no sueno tan clara como desaría", continuó la intérprete.