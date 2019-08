VIDEO: Carlos Loret de Mola desmiente los 'logros' del Gobierno de AMLO

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, el exconductor de uno de los famosos programas de noticias en Televisa, Carlos Loret de Mola, publicó mediante su cuenta oficial de Twitter un video con una duración de un poco más de 30 segundos, donde nuevamente critica las acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el corto video, el periodista habló de los supuestos avances y logros que se han realizado en el país gracias al actual presidente y de su Gobierno, en lo que va del año. Él aseguró que la economía no ha crecido y el desempleo ha ido en aumento.

La economía está estancada, el crecimiento durante el último trimestre fue cero, no ha subido la inversión, no ha subido la confianza, no ha subido el consumo, no ha subido la actividad industrial", comentó el periodista.