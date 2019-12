VIDEO: Conductor imita escena de 'Rápido y Furioso' y todo sale mal

Ciudad de México.- La franquicia de Rápidos y Furiosos ha alcanzado un éxito comercial impresionante desde el lanzamiento de su primer cinta por allá en el año 2001 The Fast And The Furious, y hay una escena que impactó a las personas que visualizaron la película ya mencionada en su día.

Al principio de la cinta, un grupo de cuatro vehículo de color negro, se encuentran robando un gran tráiler con un gran cargamento, es ahí cuando uno de esos autos pasa por debajo de la caja de carga por un breve periodo de tiempo.

Bien se dijo que no intentaran ese tipo de movimientos y las personas que hacían esto eran profesionales, sin embargo, hay quienes hacen caso omiso a estas advertencias.

En redes sociales, circula un video donde un conductor trata de imitar la escena ya mencionada, pero todo sale mal, ya que casi provoca un horrible accidente automovilístico.

En los video juegos puedes, volver a comenzar.

En la vida real NO pic.twitter.com/lym1zmOlq3 — Lo /BOT de JAK (@Supera_Lo) December 15, 2019