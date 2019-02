(VIDEO) Conductora enfrenta a hombre que le grababa la retaguardia

Ciudad de México.- Una conductora argentina sufrió de acoso cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo desde una localidad, sin embargo, no se quedó sin hacer nada y enfrentó al sujeto.

Sol Pérez se encontraba hablando frente a la cámara y tenía varios espectadores detrás de ella, pero fue interrumpida por su compañero Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez, quien dijo “¿qué haces, maestro?”.

De igual forma otras voces provenientes del set mencionaron “es un estúpido”, Sol no entendía lo que pasaba y ‘El Pollo’ le explicó.

Lo que vi desde acá es que un sujeto de atrás te está haciendo un paneo que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, déjalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo”.