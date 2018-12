(VIDEO EXPLÍCITO) Pareja tiene sexo en un cajero automático de la CDMX

Ciudad de México.- Un video se ha viralizado en el que una pareja tuvo sexo en un cajero de Santander en la Ciudad de México.

La pareja fue grabada por usuarios del mismo cajero automático Santander de la ciudad capitalina, mismos que lo difundieron en redes sociales.

Comenzó a viralizarse en poco tiempo por lo que se convirtió en tendencia; ya que fueron muchos los mexicanos que compartieron dicho material para darles placer visual a los que no lo habían visto.

No les alcanzó para el motel", "Querían cumplir su fantasía sexual", "Fueron a retirar dinero y como no había 'cogie… ahí", "La quincena no les llegó a tiempo y ya traían ganas".