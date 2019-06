(VIDEO) El 'Señor de la combi' y esto es lo que dice de su grabación viral

Nezahualcóyotl, Estado de México.- En 2015 se volvió viral el video de un hombre de la tercera edad que pelea con una mujer cuando están a bordo de una camioneta del transporte público, el sujeto al que apodaron ‘Señor de la combi’ regresó y se está volviendo viral otra vez.

Años atrás surgió la grabación donde el ‘Señor de la combi’ pelea con otra fémina, ambos se insultan y piden terminar la discusión pero no lo hacen.

Esta situación costó muchos memes al ‘Señor de la combi’, pues muchos internautas vieron con humor esta acalorada pelea, que inició porque la mujer no fue amable con el hombre.

Recientemente otra pasajera se topó con el ‘Señor de la combi’ y le pidió que explicara que había pasado en aquella ocasión.

Se ofendieron todos pero eso no lo filmó la chica. Yo le respondí que ya no me dijera nada porque la iba a mandar a la ching… fácil y rápido. Estaba bien pinche loca, si vieron bien el video", comenta el sujeto.