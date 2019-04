(VIDEO) El primer video de YouTube se subió un día como hoy hace 14 años

Ciudad de México.- Un día como hoy pero del año 2005, se subió el primer video a la plataforma de videos YouTube.

Su nombre fue 'Me at the Zoo' (Yo en el zoológico) y aún se encuentra disponible. Cuenta con más de 66 millones de reproducciones.



YouTube fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 y en octubre de 2006 fue adquirido por Google a cambio de mil 650 millones de dólares. Actualmente opera como una de sus filiales.

YouTube es la plataforma donde más se escucha música en la red. Ni siquiera iTunes o Spotify lo superan.

Los usuarios siguen prefiriendo oír su música favorita en esta plataforma, aunque no vean el video, algunos prefieren hacerlo aquí para ver la letra, otros prefieren ver versiones en vivo y otros más para apreciar la canción junto con el video oficial.

YouTube, el 'Invento del año' de 2006 según la revista Time. En 2007 fue traducido a diversos idiomas y se convirtió en un importantísimo medio de difusión a nivel mundial.