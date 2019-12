VIDEO: El 'rey de las bofetadas' pierde su invicto tras brutal golpe

Ciudad de México.- Conocido como 'el rey de las bofetadas', Vasily Kamotsky ha perdido por primera vez desde que se dedica a esto después de haber enfrentado al ruso Vyacheslav Zeluya.

Zeluya se consagró como el nuevo Campeón de Bofetadas, cuando con un tremendo golpe logró noquear al quien era campeón, Kamotsky.

Con la bofetada del ruso, Vasily tuvo que ser trasladado al hospital ya que casi no lograba ponerse en pie, además de que por momentos se vio muy desorientado.

Me pegó un buen gancho y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí", confesó el excampeón.