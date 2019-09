VIDEO: Famosa influencer presumía lujos y exhiben como vive realmente

Pekín, China.- Lisa Li, una famosa influencer china con poco más de un millón de seguidores en redes sociales dio de qué hablar tras polémica del lugar donde vive, situación expuesta por la dueña de la propiedad.

Lisa Li, mostraba en redes sociales una vida de lujos y cosas caras, iba a eventos exclusivos, fiestas extravagantes y la mejor comida.

Pero la realidad de su vida salió a la luz, pues en su casa encontraron restos de comida y el excremento de su perro por todos lados, el moho en el fregadero, el baño y las paredes.

La dueña le advirtió a la joven para que aseara el lugar por lo que al no ver resultados, la señora Chen, compartió que no paga sus deudas facturas y que tras no ver que limpiara el lugar ella quiso contratar a alguien pero no aceptó.