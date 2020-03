VIDEO: Fans de Celine Dion cantan uno de sus éxitos en el Metro de Nueva York

Nueva York, EU.- Celine Dion acudió a Nueva York para ofrecer un concierto, los fans no se hicieron esperar y cantaron My Heart Will Go On en la estación del Metro.

Natalie Grillo, una chica que asistió al evento, compartió el video donde la gente interpretó el éxito de la artista.

Cuando entré en la estación de Barclays para tomar el tren N, inmediatamente escuché la música de Céline y mi estado de ánimo cambió por completo", dijo la joven.

Grillo comentó que se sintió sumamente feliz de que cosas como esta sucedan a pesar de tantas cosas graves que acontecen en el mundo.

Con todo lo que sucede en el mundo, este fue solo un gran momento en Nueva York de humanos que se unieron y fue pura felicidad", agregó.

Reason #627373883 to love New York, a @celinedion after-party in the subway: pic.twitter.com/A9dyRQTBPC — Alexandra Hurtado (@AliMarieHurtado) March 6, 2020