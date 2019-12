VIDEO: Hombre golpea a policía y esta le contesta con dos bofetadas en la cara

Buenos Aires, Argentina.- En la ciudad de San Nicolás, en Buenos Aires, un hombre que estuvo involucrado en un accidente donde chocaron un automóvil y una motocicleta, golpeó a una oficial de policía, pero la mujer no se quedó con los brazos cruzados y reaccionó con dos bofetadas al agresor.

Según el medio argentino Clarín, Los acontecimientos se sucitaron el día sábado 30 de noviembre, en la zona norte de Buenos Aires, en ese lugar se impactaron una motocicleta Honda y un automóvil Audi.

La oficial de policía, Jenifer del Rosario Correa, llegó al lugar junto a su compañero y ambos decidieron llevar las riendas sobre el accidente, ante esto, el conductor de la motocicleta le propinó una bofetada y diciéndole 'maleducada'.

Pero esto no quedó ahí, pues Rosario Correa no se quedó con los brazos cruzados y le contestó '¿qué hacés? ¡qué me pegás!', luego de eso, la mujer le propina dos bofetadas en la cara al hombre que la agredió físicamente.

El hombre agresor fue arrestado por otro agente de la ley que llegó al lugar, el individuo presenta cargos de lesiones culposas y resistencia a la autoridad.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 1 de diciembre de 2019