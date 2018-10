(VIDEO) Hombre no se da cuenta de asalto en bar por estar en WhatsApp

Minas Gerais, Brasil.- En las redes se ha vuelto viral un video grabado por una cámara de seguridad de un bar de Brasil en el que un hombre está tan absorto en su celular que no se da cuenta de que el establecimiento en el que se encuentra está sufriendo un asalto a mano armada.

En las imágenes se ve cómo entra en el local un sujeto con un casco de motocicleta armado con una pistola y casi todos los presentes se tiran al suelo obedeciendo sus órdenes.

Sin embargo, uno de los clientes, que fue identificado como José Carlos de Almeida, no se percató y siguió enviando mensajes por WhatsApp tranquilamente.

Incluso cuando el atracador se dirige a la caja apenas a un metro enfrente de él, Almeida siguió enfrascado en su conversación sin levantar los ojos de la pantalla.

Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", relató posteriormente el protagonista del video, agregando que se sorprendió de que el ladrón no se llevara ni su costoso celular ni su moto, aparcada en la calle.