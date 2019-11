VIDEO: Joven le propone matrimonio a su pareja mediante un videojuego

Corea.- Desde la salida al mercado de Super Mario Maker, los jugadores se han sentido libres de hacer sus propios niveles donde el fontanero bigotón se adentre en cada uno de ellos.

Inclusive, en muchas partes del mundo, la creatividad de los usuarios ha sido tanta, que se han hecho muchas propuestas de matrimonio mediante el juego.

Esta no fue la excepción, pues en el país asiático de Corea, según el medio Sankaku Complex, un joven de nombre Jae le propuso matrimonio a su novia llamada Maeleea.

Al principio del video, se nota que la mujer tiene cierta dificultad en pasar la primera zona, pero luego de eso, al adentrarse en una tubería, comienza lo realmente conmovedor.

Al momento de caer se encuentra con lo siguiente: "Maeleea... I... Love... You... Will... You... Marry... Me?"

Luego de apreciar lo que su novio había hecho, los presentes comienzan a emocionarse y la pareja comienza a ponerse nerviosa, pero no por eso menos feliz.

El joven se inca y comienza a decirle una serie palabras a su futura esposa, a lo que la chica acepta inmediatamente.