VIDEO: La emoción de un perro al reencontrarse con su dueño indigente

Ciudad de México.- Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, puesto que el amor del animal hacia el humano es incondicional, sin importar incluso su estatus económico, tal como lo demuestra un video que se ha vuelto viral en el que un perrito se reencuentra con su dueño.

La historia del video reza que el hombre, quien es un vagabundo, fue despojado de su mascota ya que no contaba con las condiciones para cuidarlo, sin embargo, el lugar de acogida donde llevaron al can no pudo quitarle la tristeza y el estrés.

Le quitaron su perrito al pobre vagabundo porque decían que no tenia las condiciones para cuidarlo, tuvieron que pasar 6 meses para devolvérselo, ya que él perrito se sentía estresado y no quería comer *La felicidad de dos no tiene precio* pic.twitter.com/wTjE6syxa8 — ༆ Peleas y Ridiculos (@iiRidiculouss) January 21, 2020

Pasaron poco más de seis meses para que el perro y su dueño se reencontraron y la emoción de ambos al verse fue inocultable.