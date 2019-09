VIDEO: La inesperada reacción de una anciana al ser blanco de intento de robo

Birmingham, Inglaterra.- Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en el que una mujer de 81 años de edad enfrentó a una ladrona que la atacó cuando realizaba un retiro de dinero en un cajero automático ubicado en una calle, esto en la ciudad de Birmingham, Inglaterra.

En mayo pasado, Doreen Jones obtenía su efectivo cuando de pronto una mujer joven que traía un pedazo de papel en la mano se le acercó y comenzó a hablarle.

Doreen, quien ha enviudado en dos ocasiones, le dijo a la presunta ladrona que la dejara en paz, sin embargo, la mujer la empujó y trató de robarla.

El video del momento muestra cómo la anciana le arrebató a la sospechosa su tarjeta bancaria y luego la jaló del cabello y el cuello.

La agresora, quien se cree que está embarazada, terminó por huir de la escena con las manos vacías.

Ella no lo esperaba, te lo digo. Yo pensé: 'No te llevarás mi dinero, he trabajado duro por él'. Ella comenzó a gritar. No sé por qué ella estaba gritando, era yo la que debía haber estado gritando y llorando", compartió Doreen en entrevista para el programa de la BBC Crimewatch Roadshow.