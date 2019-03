(VIDEO) Ladrón regresa el botín a su víctima al ver el saldo de su cuenta

Heyuan, China.- Un sujeto asaltó a una mujer en un cajero automático pero decidió regresar el botín luego de que vio el saldo de la cuenta bancaria.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Heyuan, China cuando el asaltante amenazó a la mujer con un cuchillo para que le entregara cerca de 370 dólares que acababa de sacar del cajero.

La fémina temerosa entregó de inmediato el dinero y fue obligada a mostrar el saldo restante de su cuenta.

Cuando el delincuente se dio cuenta que el saldo bancario era cero, sonrió y decidió devolvérselo.

El sujeto huyó del lugar pero fue arrestado gracias a las cámaras de seguridad.

Durante la declaración ante las autoridades confesó que quería costear el valor de una cirugía y solventar los gastos de su hijo, pero el dinero que tenía la mujer no era suficiente por lo que decidió no tomarlo pensando que la mujer no llamaría a la policía.