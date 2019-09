VIDEO: Madre evita que delincuentes robaran su auto con su hijo abordo

Londres, Inglaterra.- Una joven madre logró evitar que un grupo de tres delincuentes robaran su auto, luego de haber sido golpeada y amenazada con arma blanca, dentro del vehículo estaba el hijo de la víctima de 3 años.

Los hechos acontecieron el 26 de julio del año pasado, Amy Leigh Hill, una madre de 24 años estaba por salir en su Audi SQ5, con su hijo y una amiga, pero antes de que ella pudiera subir al carro fue interceptada por tres sujetos encapuchados.

En la grabación se puede ver claramente como es que los agresores lastiman a Amy con el fin de quitarle las llaves, pero a pesar de los intentos, ella no cedió y estos se vieron frustrados, por lo que prefirieron huir de la zona.

Estaba diciendo ‘mi hijo está en el auto’ pero no estaban prestando atención. Hice todo lo posible para detenerlos. Actué por instinto’’, relató Amy a un medio local.

Amy Leigh también declaró que aunque el menor quedo libre de cualquier agresión, terminó traumatizado por lo vivido:

Siempre me pregunta, mamá, ¿volverán los hombres malos? Le digo que no, que están en una jaula y que no volverán".