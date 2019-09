VIDEO: Menor es asesinado a puñaladas mientras 'amigos' graban sin ayudarlo

Nueva York, Estados Unidos.- Un adolescente fue apuñalado hasta la muerte luego de estar involucrado en una riña al salir de la escuela. Más de 80 estudiantes vieron mientras lo asesinaban, sin hacer nada más que grabar el ataque.

El menor de 16 años, identificado como Khaseen Morris, falleció a causa de las heridas que le causaron varios jóvenes mientras caminaba a casa después de la escuela el lunes pasado. El ataque ocurrió en Oceanside, Nueva York.

La pelea se desató primero entre 10 estudiantes y habría surgido presuntamente a causa de una compañera. Las grabaciones de las escenas muestran a Morris siendo empujado al suelo y luego aparece sangrando. Después se confirmó que había sido por una herida con arma blanca.

Ninguno de los alrededor de 80 jóvenes que se reunieron en la escena lo ayudaron durante el brutal ataque, solo se dedicaron a grabar y publicarlos en redes sociales como Snapchat. La Policía declaró que aún siguen investigando, aunque no se ha hecho ningún arresto.

El ataque sucedió cerca de una pizzería, conocida por ser un sitio popular al que estudiantes van después de la escuela.

Todos prefirieron grabar el video. Grabaron su muerte, en vez de ayudarlo. No sé qué decir. Esto tiene que detenerse. Tú amigo se está muriendo mientras tú solo estás ahí parado grabando", declaró un detective.

La hermana mayor de Morris, quien se rehusó a ser identificada, dijo que su hermano acababa de ser transferido a la escuela para "empezar de cero" en su último año de preparatoria.

Ella declaró que fue apuñalado hasta la muerte por haber acompañado a casa a una estudiante después de una fiesta ocurrida el fin de semana.

La chica le dijo a su exnovio: 'Un chico me acompañó a casa después de una fiesta', lo que me hace pensar que ella lo dijo para ponerlo celoso. Esto detonó el ataque. Mi hermano no se merecía esto. Era la persona más pacífica y amorosa del mundo", le dijo su hermana a medios locales.