(VIDEO) Mujer pinta a su perro como un alebrije y causa enojo en redes sociales

Ciudad de México.- Un video publicado en las redes sociales causo indignación entre usuarios luego de que en la ciudad de Merdida, Yucatan, se realizara un festival en donde los protagonistas fueron los canes de distintas razas, pero la razón del desapruebo fue un perro chihuahua pintado como un alebrije.

Con motivo de la celebración del Día de Muertos y Halloween, en el parque Las Américas, ubicado en Mérida, se realizó el ‘Festival Canino del Terror’ donde cientos de personas disfrazaron a sus mascotas. Perros ataviados como vampiros, momias, presos y demás disfraces adornaron el lugar.

Sin embargo, una mascota en particular no fue del agrado de todos en redes sociales, un perro de la raza chihuahua, llamado Valentino, iba pintado como alebrije; no eran prendas sino pinturas de varias tonalidades sobre su pelaje, además de una especie de alas colocadas sobre el lomo del can.

En el video captado por un medio local, donde el entrevistador realizaba algunas preguntas a los propietarios, se logra observar al diminuto perro temblar, visiblemente asustado.

Al preguntarle a la dueña cómo es que se le ocurrió, ésta respondió que, como iban a proyectar la película de Coco, se le hizo buena idea.

“Él es muy noble, y le gusta”, contestó la mujer cuando le cuestionaron si la mascota se había dejado pintar.

Una vez que el material fue difundido en redes sociales, provocó indignación y molestia entre los usuarios.