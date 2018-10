(VIDEO) Mujer racista ataca a familia por hablar español en un restaurante

Lovettsville , Virginia.- Una mujer lanzó insultos racistas contra una familia guatemalteca que estaba hablando en español en un restaurante de Virginia, en Estados Unidos.

Mientras comían en el restaurante Andy, ubicado en Lovettsville, localidad del Condado de Loudoun, una familia de turistas guatemaltecos (entre los que se encontraba una niña de 7 años) fue agredida verbalmente por una mujer, a quien no le pareció que los foráneos estuvieran hablando español.

Con gritos les pidió sus pasaportes y los insultó pues desde su punto de vista hablar español en Estados Unidos “es irrespetuoso”.

Una de las víctimas fue entrevistada de forma anónima por NBC:

Nos pidió los pasaportes y dijo que conocía a todos en el condado para sacarnos de aquí, y comenzó a decir que se suponía que debíamos hablar en inglés. No es justo que nos hagan esto. Más si hay niños presentes. No es justo que los niños lleguen a pasar por esto, eso no se hace”