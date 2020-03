VIDEO: Mujer religiosa asegura que maquillaje es cosa del diablo

Ciudad de México.- El video de una religiosa mujer le está dando la vuelta al mundo, pues se expresa totalmente en contra de los cosméticos, a tal grado que señala que hacer uso de ellos es ‘abrir la puerta al infierno’.

El video, que está recorriendo las redes, muestra como una pareja es intervenida por esta religiosa mujer, quien entre otras cosas habla de la relación que existe entre el maquillaje y el diablo.

No conforme, la mujer continúa su descargo contra los cosméticos y señala que los grandes empresarios de la industria del maquillaje, venden su alma al diablo para ser exitosos.

Por último, luego de aconsejar a otra mujer que no se maquille, indica que en el infierno el castigo es horroroso.

En el infierno no hay ni una gota de agua, no hay comida, no pueden dormir, es tormento eterno".