(VIDEO) Mujer texana recibe golpiza tras robarle el estacionamiento a sujeto

San Antonio, Texas.- Un hombre pretendía estacionar su auto en un lugar que se acababa de desocupar en el estacionamiento del restaurante Golden Wok, en San Antonio. De repente, apareció otro vehículo y se metió en el cajón que el individuo esperaba. Bajándose una mujer mayor y su hija.

La cámara de seguridad del restaurante captó el momento exacto en el que el sujeto se baja de su auto para reclamar el hecho, pero la hija de la conductora le dijo que no se movería, acto seguido el hombre pateó el vehículo de las mujeres, por lo que la fémina más joven lanzó un golpe al enorme texano quien se le fue a los golpes a la mujer.

En video se ve que varias personas bajan de sus autos para ayudar a la identificada como Anjelica Lozano que quedó tirada sobre el suelo, mientras el agresor regresó a su automóvil y se marchó.

Fox San Antonio logró entrevistar a Lozano quien dijo: “Solo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al piso mientras me seguía golpeando… Quiero que a este sujeto fuera de las calles, es un monstruo. Tiene que estar tras las rejas”.

La Policía informó que ya tiene identificado al hombre y que está realizando una investigación.