(VIDEO) "Nos matan y no hacen nada": Baila para protestar y se vuelve viral

Monterrey, Nuevo León.- Como parte de una asamblea universitaria para exigir justicia por acoso, una joven estudiante utilizó la danza como símbolo de protesta.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde un grupo de estudiantes pedían el despido de un maestro que estaba siendo señalado como acosador.

Bailo por todas las que ya no están y todas las que sufrieron… Bailo porque ustedes no hacen nada, ¡ustedes no hacen nada!, nos están matando hay violencia y no hacen nada, no ven a todas las mujeres que hemos sufrido por esto y no hacen nada”.