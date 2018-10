(VIDEO) Novia golpea a su pareja por error en un simulador de boxeo

Ciudad de México.- Un video en redes sociales se ha vuelto viral luego de que en este se muestra como como una chica se equivoca y sin querer le pega un puñetazo a su pareja en la cara.

En la grabación se le puede ver a la mujer frente a un simulador de boxeo, en el cual, tiene que golpear fuerte para poder superar el marcador. Sin embargo, al momento de dar el golpe, el cálculo le falló y quien se llevó el un fuerte impacto fue su novio.

Usuarios de las redes han compartido este gracioso video y le han puesto como título ‘In the Wrong Place at the Wrong Time’, que se traduce como ‘en el lugar incorrecto a la hora incorrecta’.