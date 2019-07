(VIDEO) ¿Otra víctima? Perro 'sufre' por el exceso de sargazo en las playas

Ciudad de México.- El gobierno de México bajo el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en un sin número de ocasiones que el sargazo no es un problema en las playas del territorio mexicano.

No he hablado mucho de eso (del sargazo), porque no considero que sea, como algunos sostienen, gravísimo”, dijo hace unas semanas en su visita por Quintana Roo.