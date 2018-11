(VIDEO) Padre empuja a su hijo para evitar que le metan un gol

Aberystwyth, RU.- Phil Hatfield estaba presenciando el partido de Osian, su hijo de 6 años y que jugaba de portero, cuando se dio cuenta que este no estaba prestando suficiente atención al encuentro.

Entonces se acercó a la cancha y le habló, pero en ese momento el equipo contrario se acercó lo suficiente y pateó al arco que

cuidaba su hijo.

Lo que pasó a continuación fue visto por más personas que un partido regular de la Liga Premier de Inglaterra.

Hatfield empujó a su hijo que, al caer al suelo por la fuerza ejercida por su padre, logró salvar a su equipo de un inminente gol en contra.

Entonces me acerqué para que se mantuviera concentrado y le di unas cuantas instrucciones. Pero no me escuchó, entonces se acercó dejando el arco solo y ahí fue cuando lo intenté ponerlo de nuevo en su lugar y se cayó", agregó.