(VIDEO) Pareja es abandonada por un crucero en las Bahamas

Bahamas, EU.- El Symphony of the Seas es un crucero de clase Oasis propiedad y operado por Royal Caribbean International, fue participe en la desgracia de una pareja que no pudo abordarlo, por haber llegado tarde por veinte minutos.

Pese a que los tripulantes del navío miraban a la pareja, el crucero no dio marcha atrás y solamente continuó su camino, lamentablemente los jóvenes se quedaron observando como se marchaban sus vacaciones.